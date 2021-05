Fórum Económico Mundial cancela edição prevista para Singapura

Leia Também Fórum de Davos de 2021 adiado para o verão

O Fórum Económico Mundial anunciou o cancelamento da reunião anual prevista para este verão, que deveria decorrer em Singapura. A organização detalhou que o evento, previsto para este verão, decorrerá em 2022, ainda sem uma localização final escolhida.Também conhecido por Fórum de Davos, que habitualmente decorre na Suíça no início do ano, a edição deste ano estava marcada para agosto, depois de ter sido adiada devido à pandemia. "Infelizmente, as circunstâncias trágicas que se estão a desenrolar em várias geografias, a incerteza nas previsões de viagens, as diferentes velocidades da vacinação e a incerteza sobre as novas variantes combinadas fazem com que seja impossível realizar uma reunião global com líderes de empresas, governos e da sociedade civil de todo o mundo à escala que estava planeada", justificou a organização."Foi uma decisão difícil, nomeadamente devido ao grande interesse dos nossos parceiros em ter uma reunião presencial, de forma a contribuir para um mundo mais resiliente, mais inclusivo e mais sustentável", acrescentou Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do fórum, na mesma nota. "Em última instância a saúde e a segurança de todos foram a nossa principal prioridade".A organização indicou que a reunião decorrerá no primeiro semestre de 2022.Os casos de covid-19 em Singapura têm vindo a aumentar ao longo dos últimos dias, ainda que a média de novos casos ao longo dos últimos 7 dias esteja nos 32 casos. Além disso, a situação pandémica na Índia também continua a inspirar cuidados, nomeadamente devido à variante indiana.