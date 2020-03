França, Itália e EUA atiram biliões para combate à crise

França admite nacionalizações

O governo francês está preparado para usar “todos os meios” para apoiar as grandes empresas que estão a sofrer com quedas dos mercados. “Não vou hesitar em usar todos os meios disponíveis para proteger as grandes empresas francesas”, afirmou o ministro das Finanças francês. “Isso pode ser feito por recapitalização, por participação, posso até usar o termo nacionalização, se necessário”, acrescentou Bruno de Laire, citado pela Reuters. Bruno Le Maire não disse que empresas poderiam ser alvo destas medidas. O regulador dos mercados francês proibiu ontem a venda de curto prazo de ações na praça francesa, medida que pode ser prolongada por um mês. Le Maire anunciou ainda uma injeção de 45 mil milhões de euros na economia, procurando travar os impactos da pandemia da covid-19 nas empresas e nos rendimentos das famílias. A ‘fatia de leão’ deste pacote (que equivale a cerca de 2% do PIB francês) concretiza-se no adiamento do pagamento de impostos e encargos sociais para empresas e no cancelamento definitivo para empresas em risco de falência. Este montante soma-se à linha de crédito de 300 mil milhões prometida às empresas pelo Governo.

Espanha: moratória para hipotecas O primeiro-ministro espanhol anunciou a mobilização de 200 mil milhões de euros, quase 20% do PIB espanhol, para combater os efeitos económicos da pandemia causada pelo novo coronavírus. A maior parte deste montante (117 mil milhões) será de fundos públicos; o restante fica a cargo de privados. Espanha vai abrir linhas de crédito de 100 mil milhões de euros, com Pedro Sánchez a assegurar que o Estado vai fornecer toda a liquidez necessária ao tecido empresarial para resolver os problemas económicos decorrentes da queda da atividade e, assim, evitar problemas de solvência. O Governo também aprovou a aceleração dos chamados ‘Processos de Regulação Temporária do Emprego’ (lay-off) devido à crise provocada pelo coronavírus e garantiu que todos os trabalhadores afetados terão o direito a receber o subsídio de desemprego, independentemente do prazo de garantia. Por outro lado, as famílias mais afetadas pela crise poderão tirar partido de uma moratória que as liberta do pagamento das hipotecas durante um período de tempo, com os jornais espanhóis admitirem que o adiamento seja possível para trabalhadores que percam o emprego ou rendimentos.

EUA: 1.000 dólares por cidadão Depois de no fim de semana a Câmara dos Representantes dos EUA ter aprovado uma medida para atribuir baixa médica a mais trabalhadores e o aumento do subsídio de desemprego, Donald Trump quer agora dar aos norte-americanos mais mil dólares em transferências diretas, no âmbito do programa de apoio económico de combate ao novo coronavírus, refere a Bloomberg. Esta medida surge além das verbas adicionais de mil milhões de dólares para ajudar na alimentação de crianças, cidadãos seniores e outros. O Congresso ainda não deu luz verde a esta nova medida, pois falta o Senado pronunciar-se, mas o presidente dos EUA já avançou com novas propostas: quer uma robusta verba adicional para ajudar a lidar com o impacto da rápida propagação da covid-19, que está a provocar fortes perturbações na economia norte-americana. É dessa verba que vem um cheque de mil dólares a cada cidadão. O pacote de estímulos adicionais pode rondar os 850 mil milhões de dólares (772 mil milhões de euros). Este financiamento orçamental inclui ainda ajuda às companhias aéreas e um corte no IRS.

