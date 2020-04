Bruxelas prepara-se para abrir portas a enxurrada de nacionalizações

A Comissão Europeia está a ultimar uma proposta que vai facilitar a entrada do Estado no capital das empresas do respetivo país, independentemente da dimensão das mesmas e de estarem ou não cotadas no mercado de capitais.





A norma deverá ser lançada no contexto do surto de coronavírus, e tem como objetivo permitir que os Governos deem a mão às empresas que estão em risco de colapsar devido à pandemia. Isto tendo em conta o risco que um "número significativo de insolvências" representaria para o bloco europeu, conta o espanhol Expansión, que teve acesso ao esboço da proposta.