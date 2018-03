Governo admite ajuste directo para assegurar meios aéreos no combate a incêndios

JARANES

Há 1 hora

Bom dia Sr. Ministro

Se quer resolver de vez o problema da prevenção e combate aos incêndios tome as estasmedidas:

- Ponha os militares do exercito a patrulhar as florestas durante a época dos incêndios, no âmbito de exercícios militares;

- Ponha os equipamentos da força aérea, já existentes que possam adequar-se para o efeito, ao serviço da vigilância das florestas;

- Dote a força aérea de meios aéreos - drones com camaras de vídeo de longo alcance e largo espectro - para vigiar as florestas;

- Dote a força aérea de meios aéreos - helicópteros e aviões - suficientes, adequados e capazes de fazer um combate rápido e imediato, aquando da deflagração, e sustentado, na fase de expansão.

- Lance um imposto sobre os proprietários das florestas para financiar estas medidas. (o imposto será sempre inferior aos prejuízos que, na ausência de medidas os proprietários e o Estado acabam por sofrer.

A propósito Sr. Ministro deixe-se de guerrear pela posse do microfone e dedique-se à causa pública.