Governo aprova salário mínimo nos 820 euros e aumentos na Função Pública

"O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que determina o aumento do salário mínimo nacional para os 820 euros a partir de 1 de janeiro de 2024, em cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade", refere o comunicado do Governo, acrescentando que "e





ste aumento representa um acréscimo de 60 euros mensais e corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida alguma vez verificado, de 7,9%."

Com a atualização para 820 euros, o valor líquido passa a ser de 729,8 euros por mês, pago 14 vezes por ano. Geralmente, é também pago subsídio de refeição, apenas em função dos dias efetivamente trabalhados. Sobre o valor do salário mínimo incide, da perspetiva do trabalhador, a taxa social única de 11% (23,75% no caso das empresas), o que explica a diferença.





Também foram aprovadas as " medidas de valorização dos trabalhadores de um conjunto de carreiras especiais, cujas negociações foram levadas a cabo pelo Governo e respetivos sindicatos."



O Executivo afirma " reconhecer como necessário que as valorizações remuneratórias efetuadas na carreira geral de técnico superior tenham idêntica tradução, ainda em 2023, neste conjunto de carreiras especiais."



O comunicado não explica a que se refere, mas em causa estarão por exemplo as carreiras especiais de técnico de orçamento e de técnico de estatística do INE, que sobem um nível remuneratorio com efeitos retroativos a janeiro.





Na semana passada, em resposta ao Negócios, após o encerramento das negociações, o Governo explicou que nestas últimas carreiras estarão 525 pessoas, sendo o impacto orçamental inferior a meio milhões de euros.



Prevê-se que os retroativos sejam processados no mês de dezembro", disse fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros ao Negócios.



Fundo de pensões do INE passa para a CGA



O mesmo comunicado do Conselho de Ministros dá conta da "aprovação d o decreto-lei que procede à transferência das responsabilidades do fundo de pensões do Instituto Nacional de Estatística (INE) para a Caixa Geral de Aposentações, salvaguardando-se os direitos dos trabalhadores do INE, tal como resultam do contrato constitutivo do fundo".

A transferência "abrange as responsabilidades financeiras formadas, ou em formação, relativas a complementos de pensões de velhice ou de invalidez dos atuais beneficiários e participantes".









Inicialmente, estava previsto que o salário mínimo subisse para 810 euros em janeiro mas o valor foi revisto dez euros em alta durante as negociações para a revisão do acordo de concertação social.Além do salário mínimo nacional (SMN), o Executivo aprovou ainda os aumentos na Função Pública, "procedendo à alteração da base remuneratória e à atualização do valor das remunerações para 2024", sendo que o valor mais baixo de salário passa para 821,83 euros, com o Governo a sublinhar que os aumentos "vão, novamente, além do compromisso firmado no Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, em 2022."Para a generalidade dos trabalhadores, trata-se de um aumento de cerca de 52 ou 53 euros, com um mínimo de 3%, para os mais de 700 mil trabalhadores do Estado.Notícia atualizada as 18:11 com mais informação