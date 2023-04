Governo britânico alarga sanções a assessores e familiares de oligarcas russos

Leia Também Putin admite impacto negativo das sanções para a economia russa

O Governo britânico anunciou esta quarta-feira ter alargado sanções a assessores financeiros, familiares e aliados que ajudaram a ocultar ou movimentar ativos financeiros de oligarcas russos como Roman Abramovich e Alisher Usmanov.Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta medida pretende penalizar pessoas que ajudaram os oligarcas a evitar as sanções sobre capital e bens imobiliários através de redes de empresas complexas sediadas em paraísos fiscais.Esta nova ronda de sanções inclui Demetris Ioannides e Christodoulos Vassiliades, dois cipriotas que assessoraram Abramovich e Usmanov e também familiares de outros oligarcas que assumiram a propriedade de participações em empresas e de propriedades no estrangeiro para evitar as sanções.Segundo o governo britânico, Ioannides é um fornecedor de serviços a empresas que ajudou Abramovich a esconder mais de 760 milhões de libras (863 milhões de euros) em ativos antes de ser sancionado, incluindo uma mansão em Londres.Vassiliades é um advogado cipriota que criou uma série de empresas que agora assumem a propriedade da Sutton Place Estate, uma casa senhorial do século XVI adquirida por Usmanov.Ao todo, foram visadas 10 pessoas e quatro empresas, após uma investigação que envolveu o ministério dos Negócios Estrangeiros, administração fiscal e outras agências governamentais."Estamos a apertar a malha sobre a elite russa e aqueles que tentam ajudá-los a esconder dinheiro para a guerra. Não existe lugar onde se possam esconder. Vamos continuar a privá-los de bens que pensavam ter sido escondidos", avisou o chefe da diplomacia britânica, James Cleverly.Segundo o Governo britânico, o Reino Unido já congelou bens de valor superior a 18.000 milhões de libras (20.000 milhões de euros) no âmbito das sanções aplicadas após a invasão militar russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.