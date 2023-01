Governo cria nova carreira na Saúde e revê outras seis em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo vai avançar em 2023 com a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde e rever outras seis antes do final do ano, anunciou nesta terça-feira a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.



A lista de prioridades é hoje apresentada aos sindicatos da administração pública, em reuniões nas quais os Governo dá também novo pontapé de saída na revisão do sistema de avaliação da administração pública, o SIADAP.



O calendário para negociar carreiras não revistas da função pública corre até 2025, com mais de uma dezena de carreiras.

Neste ano, indicou Inês Ramires, a prioridade será a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, que constava do programa do Governo.



No calendário para revisão em 2023, estão também as carreiras dos técnicos de informática, oficiais de justiça, vigilantes da natureza, polícia municipal, assim como as carreiras de investigação científica e do Tribunal de Contas.



Ao mesmo tempo, lembrou Inês Ramires, a Saúde está a negociar grelhas salariais com médicos e a Educação com os professores no que toca a recrutamento e colocações.



Já para 2024, o Governo compromete-se a avançar para a revisão das carreiras de reinserção social, dos técnicos superiores de saúde e também dos inspetores de vários serviços do Estado: Autoridade para as Condições de Trabalho, Instituto de Segurança Social, Autoridade da Concorrência, Instituto de gestão Financeira da Segurança Social, Inspeção de Jogos e Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção.



Finalmente, em 2025, serão revistas as carreiras da Medicina Legal e as dos administradores hospitalares, indica o calendário apresentado aos sindicatos.