Governo define regras para antecipar fundos da bazuca europeia

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU). A portaria foi publicada esta quinta-feira, 4 de março, em Diário da República.O Orçamento do Estado para 2021 estabeleceu a possibilidade de antecipação de fundos relativamente aos instrumentos financeiros enquadrados no PRR e no REACT-EU e respetivo mecanismo de controlo.

"A célere execução do PRR, bem como da Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa são determinantes", refere o Governo no documento agora divulgado.

Leia Também CIP e Fórum para a Competitividade criticam PRR: Falta enfoque na recapitalização das empresas

Leia Também Plano de Recuperação e Resiliência divide autarcas entre o agrado e o descontentamento

Podem beneficiar do mecanismo de antecipação de fundos, de autorização orçamental e de assunção de encargos plurianuais, as medidas de política ou os investimentos se cumprirem duas condições.O documento indica ainda que o pedido de antecipação de fundos tem de ser solicitado pelos beneficiários encarregues da execução das medidas de política ou dos investimentos junto das entidades responsáveis pela gestão global dos programas, ou, enquanto os mesmos não estiverem designados, junto da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C).As entidades responsáveis têm de confirmar a elegibilidade das medidas em 10 dias úteis, sendo o pedido depois submetido pela AD&C "para decisão dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do planeamento".