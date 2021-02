Governo avalia alternativas para aceder aos empréstimos da bazuca

O Governo ainda não desistiu de recorrer a parte dos empréstimos a que se pode candidatar no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, isto apesar de, na semana passada, Bruxelas ter avisado que esses dinheiros a crédito irão somar à dívida pública dos Estados-membros que a eles acedam.No final de uma reunião com o Conselho Económico e Social (CES) em que participaram o primeiro-ministro, António Costa, e ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza lembrou que os 2,7 mil milhões de euros de empréstimos inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o Governo colocou em consulta pública visam financiar investimentos em "áreas importantíssimas", designadamente "ferrovia, habitação acessível e para estudantes e a questão da capitalização de empresas".O Executivo foi evoluindo de posição acerca do eventual acesso a empréstimos, tendo mesmo chegado a admitir não recorrer a nenhum dinheiro a crédito providenciado pelo fundo de recuperação da União Europeia (Next Generation EU) devido ao elevado endividamento público do país, agravado pelos efeitos da crise pandémica. Como tal, o Governo, que detém a presidência do Conselho da UE desde 1 de janeiro, encetou conversações para tentar que os empréstimos não sejam contabilizados na dívida.Todavia, há uma semana, Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, assegurou que "quando os Estados-membros usam os empréstimos, esse valor é acrescentado à sua dívida pública, isso é bastante claro".Agora, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro com os parceiros sociais, o ministro do Planeamento assumiu que o Governo vai "ser se há outras soluções que ainda não estão definitivamente esclarecidas"."Se for possível as empresas irem buscar diretamente este montante, em vez de passar pela intermediação do Estado, ou passar pelo Banco Europeu de Investimento (BEI)", disse Nelson de Souza apontando duas potenciais alternativas e confirmando que ainda "existem várias modalidades" possíveis, pelo que recomenda "esperar para ver" como evoluiu a discussão ao nível europeu.(Notícia em atualização)