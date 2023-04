Governo descarta culpas no uso do PRR para financiar touradas

O Governo recusa assumir responsabilidades na compra de bilhetes para corridas de touros com dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O executivo escuda-se na estrutura de missão Recuperar Portugal, que negoceia, contratualiza e monitoriza a execução do PRR, e diz que cabe a essa estrutura pedir a averiguação do contrato da compra dos bilhetes assinado pela câmara de Alcochete.





