Governo destaca fim da política de baixos salários e descarbonização como prioridades do PT2030

que operacionaliza os cerca de 24 mil milhões de euros que o país irá receber no âmbito do novo quadro financeiro plurianual 2021-27, deverá ser apresentado a Bruxelas "até ao final do ano" , como já tinha referido o ministro ao Negócios, e só depois serão concluídos os programas operacionais."É, nesses programas, que os portugueses terão oportunidade de ver a materialização deste conjunto de diretizes que agora vamos negociar com a Comissão e que, naturalmente, informarão e justificarão depois a apresentação das medidas e projetos em concreto", referiu o ministro, aos jornalistas, no Palácio Nacional da Ajuda.Após terem sido apresentadas as principais linhas orientadoras ao Conselho de Concertação Territorial, Nelson de Souza irá apresentar o documento aos partidos político esta terça-feira e deverá ouvir os parceiros sociais, em conjunto com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.Com base nos contributos recolhidos, o Conselho de Ministros deverá anunciar esta quinta-feira que irá colocar o documento em consulta pública na próxima semana, antes de ser enviado à Comisão Europeia.