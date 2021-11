Governo disponibiliza 252 milhões de euros do PRR a projetos de ensino superior

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior numa nota à comunicação social. O valor tem de ser executado até 2026.

públicos distintos, têm como objetivo aumentar o número de jovens no ensino superior, graduar mais adultos e aumentar, em várias faixas etárias, o conhecimento e valor no mundo empresarial.

O Governo aprovou 33 das 35 candidaturas submetidas aos programas "Impulso Jovens STEAM" e "Impulso Adultos", para as quais vai alocar um montante total inicial de 252 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).A informação é avançada peloAs candidaturas foram submetidas por consórcios entre universidades e politécnicos e empresas e autarquias. Comprometem-se a graduar 18 mil estudantes em domínios de ciência, engenharia, tecnologia, artes e matemática até final de 2025, face ao total de graduados em 2020 (domínios STEAM - science, technology, engineering, arts and mathematics).Entre as metas, está ainda a de qualificar cerca de 100 mil adultos até final de 2025 e a de implementar e promover 14 "alianças" ou "escolas de pós-graduação", orientadas para a formação pós-graduada em colaboração com empresas, incluindo seis em regiões de baixa densidade populacional, explica a nota.As candidaturas foram submetidas até 10 de setembro, tendo sido posteriormente discutidas e avaliadas por um painel independente internacional.Foi em fevereiro que o Governo avançou que tinha cerca de 272 milhões de euros do PRR para estes dois programas de formação, corrigindo depois o valor em junho para 252 milhões, alocandoOs programas, com