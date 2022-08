Governo falha quase todas as metas para inclusão de deficientes

A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD), anunciada pelo Governo, falhou quase todas as metas propostas para 2021, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias . Das 170 medidas concretas da ENIPD a implementar até 2025, apenas cerca de 70 foram concluídas ou iniciadas em 2021.O jornal dá conta de que "as barreiras arquitetónicas continuam por eliminar, os guias para a prevenção da violência não existem e nem o diagnóstico sobre a empregabilidade foi feito, numa altura em que o desemprego de pessoas com deficiência é mais alto do que nunca". Além disso, a comissão responsável não se reuniu este ano.Questionado pelo "Jornal de Notícias", o Ministério do Trabalho, que tem a pasta da inclusão social, diz que o tempo para a concretização das medidas concretas apresentadas para melhorar a inclusão de pessoas com deficiência "não foi suficiente".