Governo isenta 2,3 milhões do recolher obrigatório ao fim de semana

Ao excluir os concelhos de risco elevado do confinamento a partir das 13:00 ao fim de semana, o Governo “poupa” 86 municípios. Com as regras antigas, quase 93% da população do Continente ficaria em casa.

Governo isenta 2,3 milhões do recolher obrigatório ao fim de semana









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.