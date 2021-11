Governo quer "transição tranquila e rápida" entre PT2020 e PT2030

A ministra da Coesão Territorial considera que é importante "assegurar uma transição tranquila e rápida" entre o Portugal 2020 e o Portugal 2030. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Ana Abrunhosa defende que só assim será possível "colmatar alguns dos atrasos nas obras" devido à crise de mão de obra na construção civil.



"Temos de assegurar uma transição tranquila e rápida entre os dois quadros comunitários para não se sentir, como habitualmente se sente, um interregno", referiu Ana Abrunhosa, durante a entrevista. "Se fizemos isso, vamos conseguir colmatar alguns dos atrasos nas obras".





A ministra admite que o cumprimento de prazos e execução das obras previstas pode ser "atrasar" e empurrar a execução dos quadros comunitários de apoio. Ainda assim, a ministra salienta: "Nada nos impede de, se tivermos uma escola planeada para apoiar no PT2020 que não se conclua, nada impede que a financiemos no PT2030"."O que nos dá tranquilidade, é termos muitas obras no terreno. Continua a ser uma preocupação, continuarmos a trabalhar com as empresas e com os autarcas, no sentido de trazermos trabalhadores para cumprir prazos", diz.