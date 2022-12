Governo quis fugir às críticas de enriquecer à custa dos contribuintes

Perante a possibilidade de fechar este ano com um “superbrilharete”, o Governo decidiu voltar a apoiar as famílias também para evitar as críticas de que estaria a engordar as receitas do Estado à custa da inflação, entende Rui Baleiras. Para o próximo ano, o coordenador da UTAO avisa que serão necessários mais apoios, mas assegura que o Governo deixou margem para isso no OE. Não saber qual é, para já

...