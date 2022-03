Iate de Roman Abramovich contorna águas europeias e ruma à Turquia

Roman Abramovich é um dos vários bilionários russos que foram colocados na "lista negra" da União Europeia, depois da invasão russa da Ucrânia. Nas últimas semanas, tem retirado bens de vários países europeus para evitar que sejamconfiscados. Também a venda do Chelsea acabou por ser suspensa devido às sanções.



Na semana passada, Roman Abramovich voou para Moscovo, depois de deixar em Istambul, na Turquia, o seu jato particular.

Um dos iates do oligarca russo Roman Abramovich, que conseguiu nacionalidade portuguesa no ano passado, contornou esta segunda-feira a costa da Turquia, evitando águas da União Europeia. O iate, que estava atracado em Montenegro, passou a três quilómetros da costa turca e seguir para um resort de luxo.Os dados de monitorização de navios indicam que o iate Solaris, de 140 metros que navega com a bandeira das Bermudas, saiu a 8 de março de um estaleiro em Barcelona, onde estava a ser reparado, rumo à cidade de Tivat, no Montenegro. Na última semana, contornou a ilha grega de Creta em direção à Turquia.Esta segunda-feira, o iate ligado a Roman Abramovich foi visto a poucos quilómetros da costa sudoeste da Turquia, para onde seguir na direção do resort de Datça.