Zelensky terá pedido a Biden para não sancionar Abramovich. Ideia é facilitar negociações

Volodymyr Zelensky, o Presidente ucraniano, terá pedido ao homólogo norte-americano para deixar Roman Abramovich fora da lista de sanções contra a elite russa. A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal, que refere que desta forma seria mais fácil chegar a bom porto nas negociações - nas quais o oligarca de origem russa marca presença.

No início das conversações entre a Rússia e a Ucrânia, foi pedido a Abramovich para servir de elo de ligação entre as duas partes. Abramovich consta da lista de sanções do Reino Unido, por exemplo, justificadas pelas ligações ao Kremlin.

Ainda de acordo com o WSJ, diversos representantes britânicos e europeus dizem não ter conhecimento de um pedido específico para não sancionar Abramovich. Além disso, também vários responsáveis ucranianos terão demonstrado algum ceticismo sobre um pedido do género e também sobre o grau de envolvimento de Abramovich nas conversações de paz.



Se por um lado os Estados Unidos têm sido bastante vocais a condenar a invasão da Ucrânia e o regime de Vladimir Putin, por outro a decisão de adiar as sanções a Abramovich, o dono do clube inglês Chelsea, é vista com alguma surpresa. Diversas potências têm estado a incluir na lista de sanções oligarcas russos, numa tentativa de pressionar Moscovo.