Mais revelador que a inflação está em travagem - e que continua em níveis baixos - é o número da inflação subjacente. Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil pela maior exposição a choques temporários -, a taxa fixou-se nos 0,1% em fevereiro, abaixo dos 0,4%.



Em janeiro tinha sido a componente mais volátil a dar gás à taxa de inflação, o que se dissipou agora: a variação homóloga dos produtos energéticos baixou de 3,15% em janeiro para 0,92% em fevereiro.



Em fevereiro, a inflação média dos últimos 12 meses fixou-se nos 0,3%, abaixo dos 0,4% registados em janeiro. Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,6% em fevereiro, abaixo dos 0,8% em janeiro.



O Governo prevê na proposta do Orçamento do Estado para 2020 uma variação de 1,1% para o IHCP português este ano. Os dados definitivos da inflação do mês de fevereiro serão publicados no dia 11 de março. Esta taxa de inflação representa uma desaceleração face a janeiro, mês em que se atingiu um máximo de abril de 2019 . Como mostra o gráfico, desde o ponto baixo de julho (-0,3%) que os preços no consumidor estavam a acelerar, uma tendência que foi agora interrompida.Mais revelador que a inflação está em travagem - e que continua em níveis baixos - é o número da inflação subjacente. Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil pela maior exposição a choques temporários -, a taxa fixou-se nos 0,1% em fevereiro, abaixo dos 0,4%.Em janeiro tinha sido a componente mais volátil a dar gás à taxa de inflação, o que se dissipou agora: a variação homóloga dos produtos energéticos baixou de 3,15% em janeiro para 0,92% em fevereiro.Em fevereiro, a inflação média dos últimos 12 meses fixou-se nos 0,3%, abaixo dos 0,4% registados em janeiro. Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,6% em fevereiro, abaixo dos 0,8% em janeiro.O Governo prevê na proposta do Orçamento do Estado para 2020 uma variação de 1,1% para o IHCP português este ano. Os dados definitivos da inflação do mês de fevereiro serão publicados no dia 11 de março.

Os preços no consumidor subiram 0,4% em fevereiro deste ano, anunciou esta sexta-feira, 28 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida. Em janeiro, a taxa de inflação tinha sido de 0,8%."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,4% em fevereiro de 2020, menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) que em janeiro", escreve o gabinete de estatísticas . As variações são em termos homólogos.