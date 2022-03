Inflação engole maior parte da subida do salário mínimo

Nem os aumentos extraordinários chegam. A inflação em Portugal vai anular os aumentos de pensões, dos salários do Estado e de grande parte do ganho do salário mínimo. Próximo governo tem nas mãos decisão direta sobre o rendimento de mais de 4 milhões de pessoas.

Inflação engole maior parte da subida do salário mínimo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Inflação engole maior parte da subida do salário mínimo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar