Inflação na OCDE abranda para o valor mais baixo desde dezembro de 2021

A inflação entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) abrandou "acentuadamente" em maio. Os dados divulgados esta terça-feira indicam que a taxa de inflação na OCDE aliviou de 7,4% para 6,5% em maio, o que corresponde ao valor mais baixo desde dezembro de 2021.Este é já o sétimo mês consecutivo em que a taxa de inflação na OCDE alivia, depois de ter atingido um máximo de 10,7% em outubro. Em abril, a inflação tinha desacelerado 0,3 pontos percentuais e agora, em maio, essa desaceleração aconteceu a um ritmo mais rápido, com um abrandamento de 0,9 pontos percentuais face ao mês anterior.A inflação subjacente, que exclui os produtos que estão mais sujeitos a variações de preços (energia e alimentos), também abrandou na OCDE em maio. Porém, o ritmo dessa desaceleração foi mais lento do que na inflação geral, o que significa que a inflação está mais "enraizada" nas economias da OCDE.Em maio, a inflação subjacente entre os 38 países da OCDE moderou de 7,1% em abril, para 6,9% em maio (menos 0,2 pontos percentuais). Analisando a evolução da chamada "inflação crítica", verifica-se que esta é a primeira vez desde fevereiro de 2021 em que a inflação subjacente supera a inflação geral.O índice relativo aos produtos energéticos mostra que, em maio, o preço da energia na OCDE entrou em terreno negativo, ao passar de uma variação homóloga de 0,7% em abril para -5,1% em maio. Esse índice foi negativo em 16 países da OCDE, mas manteve-se acima dos 10%A inflação nos alimentos também desacelerou para 11% em maio, o que compara com os 12,1% registados em abril. Com um ritmo de abrandamento mais lento, o índice de preços relativo aos serviços, abrandou de 6% para 5,7% em maio, tendo-se verificado um alívio em 13 dos 38 países da OCDE.Entre as sete economias mais industrializadas do mundo (G7), a inflação aliviou de 5,4% em abril, para 4,6% em maio, atingindo o nível mais baixo desde setembro de 2021. AsNa Zona Euro, o