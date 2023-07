Costa Silva pede "sensatez" para que o combate à inflação "não mate o doente"

Leia Também Inflação na OCDE abranda para o valor mais baixo desde dezembro de 2021

O ministro da Economia espera que as ferramentas de combate à inflação não sejam uma cura que "mata o doente"."Há sempre uma uma tensão entre a política orçamental e a política monetária nestas situações e espero que no fim a sensatez prevaleça e que existam medidas para curar o doente e não o matem", afirmou António Costa Silva na comissão parlamentar de Economia.Questionado sobre a evolução da inflação, o governante referiu-se ao Fórum do Banco Central Europeu em Sintra que constituiu "toda uma coreografia" e referiu as declarações da diretora adjunta do Fundo Monetário Internacional que "fez um aviso a todos os banqueiros centrais", dizendo que "não podemos comprar uma recessão só para controlar a inflação"."Estamos a dançar sobre uma camada de gelo muito fina", continuou, acrescentando que "não podemos tomar medidas que possam pôr em causa a recuperação da economia e sobretudo desencadear de novo uma crise financeira sistémica a nível internacional".