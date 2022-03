A taxa de inflação homóloga na zona euro terá chegado aos 5,8% em fevereiro, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia.O indicador toca, assim, num novo máximo histórico desde a criação da moeda única, e regista uma subida de 0,7 pontos percentuais face aos 5,1% registados em janeiro.A inflação na zona euro continua a ser impulsionada pelos preços da energia, que terão registado em fevereiro a maior subida anual, de 31,7%, face aos 28,8% registados no mês anterior. Entre os maiores aumentos, segue-se a alimentação, álcool e tabaco, com 4,1%, que comparam com os 3,5% de janeiro.Já os bens não industriais aumentaram 3%, face aos 2,1% registados em janeiro. Por último o preço dos serviços subiu 2,5%, depois de ter aumentado 2,3% em janeiro.A análise à evolução da inflação nos estados membros da zona euro revela que a Lituânia e a Estónia registam as maiores taxas de inflação homóloga, com 13,9% e 12,4%, respetivamente.As menores taxas de fevereiro pertencem a França (4,1%), Finlândia e Malta (4,3%) e Portugal (4,4%).