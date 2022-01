Inflação na zona euro sobe para 5% em dezembro. Preços da energia sobem 26%

A taxa de inflação homóloga terá atingido os 5% na zona euro em dezembro, revela a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia.Em novembro, a inflação na área do euro registou uma nova subida , fixando-se nos 4,9%. O índice de preços ao consumidor na região atingiu nesse mês um novo máximo histórico desde a criação da moeda única, tendo aumentado 0,8 pontos percentuais face ao mês anterior.O valor da inflação estimado pelo Eurostat para dezembro está acima dos valores antecipados pelos economistas. De acordo com a Bloomberg, era expectável um resultado de 4,8% em dezembro, ligeiramente abaixo dos 4,9% do mês anterior.De acordo com o Eurostat, o maior contributo para a subida de preços nos países europeus do euro em dezembro foi dado pela energia, seguida pela alimentação, álcool e tabaco. "É esperado que a energia tenha a maior subida da taxa anual em dezembro", indica o Eurostat, apontando para uma estimativa de subida de 26%. Já o grupo da alimentação, álcool e tabaco terá atingido os 3,2%, que comparam com os 2,2% do mês anterior.Agora, com esta estimativa de 5% em dezembro, trata-se de um novo valor recorde, que adensa as dúvidas sobre se a subida na inflação será realmente temporária, como até aqui era referido no discurso dos líderes do Banco Central Europeu (BCE). No entanto, já no final de dezembro, em declarações citadas pela Reuters , Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, já reconhecia que inflação era "mais persistente, dígamos assim, não tão temporária como antecipávamos".No mês passado, Christine Lagarde, a presidente do BCE, já alertou para a probabilidade de a inflação continuar elevada no curto prazo antes de estabilizar ao longo do ano, eventualmente abaixo da meta dos 2%.Os dados do Eurostat contém a habitual análise às diferenças entre os membros da zona euro. As estimativas de dezembro apontam para que países como a Estónia e a Lituânia tenham as maiores taxas de inflação homóloga, com 12% e 10,7%, respetivamente.Em sentido contrário, as menores taxas são visíveis em Malta (2,6%) e em Portugal (2,8%) e na Finlândia (3,2%).