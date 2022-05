Isabel Rodrigues substitui Sara Guerreiro como secretária de Estado da Igualdade de Migrações

O Presidente da República aceitou esta segunda-feira a proposta do primeiro-ministro de substituição de Sara Guerreiro por Isabel Rodrigues no cargo de secretária de Estado da Igualdade e Migrações, refere uma nota da Presidência da República.Fonte do executivo adiantou à agência Lusa que esta substituição no Governo "ocorre a pedido da própria" Sara Abrantes Guerreiro "e por motivo de doença".De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, a posse da nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações; Isabel Rodrigues, terá lugar esta segunda-feira, "em cerimónia restrita" no Palácio de Belém, pelas 19:00.Isabel Rodrigues, que tem 57 anos, é deputada do PS eleita pelo círculo eleitoral dos Açores e está na Assembleia da República desde 2019.No XXIII Governo Constitucional, o terceiro liderado por António Costa, a secretária de Estado da Igualdade e das Migrações é tutelada pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.Nas últimas eleições legislativas, em 30 de janeiro, Isabel Rodrigues candidatou-se em terceiro lugar na lista do PS pelo círculo eleitoral dos Açores e teve assim entrada direta como deputada na Assembleia da República.Isabel Rodrigues desempenhava as funções de coordenadora da bancada socialista na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e fazia também parte da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.Licenciada em Direito, advogada de profissão, Isabel Rodrigues desempenhou já as funções de presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, foi secretária regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares e deputada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.