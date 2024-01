IVA Zero ajudou a cortar em dois terços inflação nos alimentos

Com a entrada em vigor do IVA Zero, a inflação média dos alimentos abrandou de quase 15% para 5% na segunda metade de 2023. Laticínios e legumes foram os produtos onde esse alívio foi mais expressivo. No caso dos óleos, a inflação média no segundo trimestre foi mesmo negativa.



IVA Zero esteve em vigor desde abril até ao dia 4 de janeiro deste ano. Luís Guerreiro Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 11 de Janeiro de 2024 às 22:00







A introdução da medida "IVA Zero" contribuiu para reduzir em cerca de dois terços os preços dos alimentos entre o primeiro e o segundo semestres de 2023. O decréscimo, para o qual contribuiu também o efeito base das elevadas variações mensais da inflação na segunda metade de 2022, notou-se sobretudo nos laticínios e nos produtos hortícolas.



