Solinca e Pump fecham ginásios e suspendem cobrança de mensalidade

A Solinca informou os clientes que vai encerrar todos os clubes em Portugal a partir deste sábado, 14 de março, numa decisão motivada pela "alteração das medidas de contenção definidas pelo Governo".

Numa mensagem enviada aos clientes, a que o Negócios teve acesso, a empresa detida a 100% pela Sonae Capital assegurou ainda que as "cobranças de mensalidades [estão] suspensas". Entretanto, a marca publicou a mesma informação nas redes sociais.

No segmento de fitness, a empresa liderada por Miguel Gil Mata adquiriu em 2019 a rede Urban Fit, posteriormente reposicionada como Pump (15 unidades), e tem um ginásio com a marca One. É dona de um total de 37 clubes, que geraram em 2019 um volume de negócio de 41,3 milhões de euros, mais 14,2% do que no período homólogo.





Ao Negócios, fonte oficial da unidade de negócio "fitness" da Sonae Capital confirmou que "tomou a decisão de suspender preventivamente o funcionamento das suas unidades das marcas Solinca, Pump e One, apesar da inexistência de qualquer caso identificado de Covid-19".



"Esta decisão visa proteger os seus clientes, colaboradores e parceiros, contribuindo para o esforço necessário de contenção na circulação social, no sentido de ajudar a debelar, com eficácia e sentido de urgência, a referida pandemia", acrescentou a mesma fonte.



Encerramento (ainda) não é medida para todos



O Ginásio Clube Português, duas unidades do The Code e um Fitness Hut, em Lisboa, e o Breathe Sport Fitness, no Porto, são exemplos de infraestruturas do género que já estão de portas fechadas devido à covid-19, segundo o Expresso, que esta tarde citava o líder da associação do setor (AGAP) a defender o encerramento de todos os espaços.

"Gostaríamos que o Governo decretasse o encerramento de todos os ginásios em Portugal como medida de segurança, mas tal não aconteceu". (…) Limitou-se a aconselhar a limitação de frequência de utentes nos clubes de fitness e ginásio", declarou José Carlos Reis, que num comunicado emitido horas antes manifestava "preocupação com a sustentabilidade dos pequenos clubes e com os prestadores de serviços".



(Notícia atualizada pela última vez às 18:20 com a declaração da Sonae Capital)