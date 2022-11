Já há novos secretários de Estado da Economia e do Turismo

Leia Também António Costa demite secretário de Estado da Economia

Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilíno vai ser o novo secretário de Estado da Economia e Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida será o novo titular da pasta do Turismo, Comércio e Serviços. Pedro Cilínio substitui João Neves e Nuno Almeida ocupa a pasta deixada vaga por Rita Marques.Uma outra mexida no Executivo tem a ver com a passagem do até agora secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, na sequência da demissão de Miguel Alves.No meio de todas estas nomeações falta agora saber quem será o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Pedro Cilínio estava desde 2006 no IAPMEI, onde exercia o cargo de diretor na área de sistemas de incentivos ao investimento em inovação, qualificação e I&D nas empresas, onde implementou iniciativas de reengenharia de processos de negócio suportados na desmaterialização e criação de canais eletrónicos de interação.



Já Nuno Cardona de Almeida era até ao momento deputado do PS, eleito pelo círculo de Castelo Branco.

A tomada de posse dos três secretários de Estado está marcada para esta sexta-feira, 2 de dezembro, ao meio-dia.