Nuno Félix substitui Mendonça Mendes nos Assuntos Fiscais

O atual "defensor do contribuinte", Nuno Félix, vai assumir a pasta dos Assuntos fiscais, onde substituirá António Mendonça Mendes, que estava no cargo desde 2017 e que passará agora a adjunto do primeiro-ministro.

O atual sub-diretor geral da Autoridade Tributária e Aduaneira era até agora o responsável pela área das relações com os contribuintes, função que assumiu em 2019. Ddiplomata de carreira, passou pela Representação Portuguesa de Portugal junto da União Europeia (REPER) em 2018, como conselheiro técnico principal.

Tem experiência de Governo, tendo trabalhado com Fernando Rocha Andrade (também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do PS, já falecido) e depois com António Mendonça Mendes, de quem se tornou chefe de gabinete.

Nuno Félix é mestre em direito e pós-graduado em Direito Fiscal pelo IDEFF da Universidade de Lisboa.