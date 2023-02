JMJ: Aprovada audição parlamentar da ministra Ana Catarina Mendes

A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local aprovou hoje um requerimento do Chega a pedir uma audição urgente da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).A realização da JMJ em Lisboa, em agosto, tem um custo de pelo menos 155 milhões de euros, segundo as estimativas mais recentes da Igreja Católica, do Governo e dos municípios de Lisboa e Loures.Aquele que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto em Lisboa por escolha do Papa Francisco, que participa no encontro. As principais cerimónias vão ter lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.As previsões de investimento começaram a ser conhecidas já em 2022, tendo o memorando de entendimento com as respetivas responsabilidades ficado definido no final do ano.