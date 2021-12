João Neves: vamos contratar 50 pessoas para reforçar gestão do PRR

"A decisão está tomada e vamos operacionalizá-la no mais curto espaço de tempo possível". A garantia é do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, João Neves afirma que o objetivo é fortalecer "a capacidade de resposta para um programa bastante exigente e que necessitaria, obviamente, de ter mais condições de gestão".No IAPMEI serão 50 novos profissionais "contratados no mercado", sublinha o governante, afastando assim a hipótese de recrutamento interno nos quadros do Estado.O Tribunal de Contas alertou para o risco de incumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência.