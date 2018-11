Jorge Miranda afirma que “a imagem que muitos deputados dão não é uma imagem muito favorável da instituição” e lamenta que a Comissão de Ética do Parlamento não seja mais interventiva, actuando preventivamente.

"Há casos em que há desvios profundamente lamentáveis" entre o comportamento de alguns dos deputados da Assembleia da República. A afirmação é de Jorge Miranda, constitucionalista e professor jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa.

Em entrevista conjunta ao Negócios e à Antena 1, Jorge Miranda admite que "a imagem que muitos deputados dão não é uma imagem muito favorável da instituição". O constitucionalista não referiu casos concretos, mas nas entrelinhas da conversa estava a recente polémica em torno do caso de José Silvano, do PSD, e do uso indevido de passwords pessoais de deputados para o registo de presenças apesar de os mesmos se encontrarem ausentes.