Juiz declara Trump e filhos responsáveis de "fraudes financeiras repetidas"

Um juiz nova-iorquino declarou terça-feira Donald Trump e dois dos seus filhos, Donald Trump Jr e Eric Trump, responsáveis de "fraudes" financeiras "repetidas" nos anos 2010 relacionadas com a avaliação dos ativos da Trump Organization. Esta declaração foi feita antes mesmo da abertura do processo civil deste caso.Neste dossier, a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, que apresentou queixa, reclama 250 milhões de dólares de reparações financeiras e a declarações de interdições de dirigir empresas para o ex-presidente e os seus filhos.Na sua decisão, o juiz Arthur Engoron estima que Donald Trump e os seus dois filhos, vice-presidentes executivos da Trump Organization, são "responsáveis" de "violações repetidas" da lei.Acrescentou que os documentos apresentados pela procuradora-geral mostram "claramente" "avaliações fraudulentas" dos ativos do grupo por Donald Trump.O conglomerado empresarial inclui uma diversidade de empresas, que se estende do imobiliário residencial aos hotéis de luxo, passando por clubes de golfe.Letitia James acusa o multimilionário e os seus filhos de "inflacionarem" o valor deste património em vários milhares de milhões de dólares para entre outas vantagens, obterem crédito bancário em condições mais vantajosas, nos anos de 2011 a 2021.