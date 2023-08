Trump declara-se inocente em todas as acusações de fraude eleitoral

O ex-presidente dos EUA Donald Trump declarou-se inocente nos quatro crimes em que está acusado de interferência eleitoral nas presidenciais de 2020, cujo resultado está acusado de ter tentado alterar a seu favor. O tribunal federal marcou a próxima audiência para 28 de agosto.Segundo a acusação que deu entrada no tribunal federal, Trump é suspeito de ter orquestrado uma conspiração para alterar o resultado eleitoral em 2020 de forma a mantê-lo no cargo de presidente. Os procuradores consideram mesmo esta uma tentativa sem precedentes de um presidente para minar os pilares da democracia americana.Esta comparência em tribunal - a menos de 1 km do Capitólio, edifício que os seus apoiantes invadiram a 6 de janeiro de 2021, numa tentativa de evitar a confirmação da derrota de Trump - é a terceira do republicano em apenas quatro meses. Apesar de ser o candidato favorito dos republicanos à eleição de 2024, Trump tem pela frente vários processos judiciais.Numa acusação de 45 páginas apresentada na terça-feira, o procurador especial Jack Smith acusou Trump e os seus aliados de promoverem falsas alegações de que as eleições tinham sido manipuladas, de pressionarem funcionários estatais e federais para alterarem os resultados e de montarem listas falsas de eleitores para tentarem retirar votos eleitorais a Biden.Trump, de 77 anos, enfrenta quatro acusações, incluindo conspiração para defraudar os EUA, para privar os cidadãos do seu direito de ver os seus votos contados e para obstruir um processo oficial. A acusação mais grave prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão.Para Trump, esta acusações, como todas as anteriores, são uma "caça às bruxas" com a intenção de o impedir de concorrer à Casa Branca nas próximas presidenciais. Numa série de posts na sua rede social, feitos desde terça-feira, o empresário tem acusado Biden de o usar para ganhos políticos.Donald Trump já se considerou inocente no caso dos documentos classificados encontrados na sua casa privada e na falsificação de documentos ligados ao pagamento para silenciar uma atriz de filmes pornográficos.