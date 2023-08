Campanha de Trump já angariou milhões de dólares com fotografia da prisão. Veja as imagens

Leia Também Trump declara-se inocente em todas as acusações de fraude eleitoral

Canecas, t-shirts, bonés, termos. A campanha de Donald Trump diz que já angariou mais de sete milhões de dólares (6,4 milhões de euros no câmbio atual) com a fotografia do antigo presidente norte-americano, tirada numa prisão em Atlanta na semana passada, avança a BBC Na altura, Trump usou a rede social X (antigo Twitter), pela primeira vez desde 2021, para publicar a fotografia numa prisão de Atlanta e escreveu: "Interferência eleitoral. Nunca se render!".Na quinta-feira, o antigo presidente norte-americano entregou-se às autoridades do estado da Geórgia, onde é acusado de tentar falsificar os resultados eleitorais de 2020, na quarta acusação criminal que enfrenta.Trump dirigiu-se à prisão de Fulton, na cidade norte-americana de Atlanta, para tirar as impressões digitais e a referida fotografia, que vai constar no processo judicial. Esta foi a primeira vez que um ex-presidente norte-americano tirou uma fotografia em contexto policial, as chamadas "mugshot".O magnata Republicano foi libertado 20 minutos depois, sob pagamento de uma fiança de 200 mil dólares (185 mil euros).Esta acusação é o quarto processo criminal contra Trump desde março, quando se tornou o primeiro ex-Presidente na história dos Estados Unidos a ser acusado.* Com Lusa