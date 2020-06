Lisboa sai das 100 cidades mais caras para expatriados

1.º Hong Kong: A cidade de Hong Kong repete o estatuto de cidade com custo de vida mais elevado que já tinha em 2019.

2.º Asgabate: A capital do Turquemenistão sobe da sétima para a segunda posição.

4.º Zurique: A cidade suíça escalou mais uma posição no "ranking" e é a cidade europeia mais cara.

6.º Nova Iorque: A "Big Apple" intromete-se entre as cidades asiáticas e as três cidades suíças no Top 10.