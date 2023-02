Lista de devedores ao fisco mais que duplicou em menos de um ano

A lista de devedores aos fisco mais do duplicou em menos de um ano. De acordo com o s dados revelados pelo Ministério das Finanças ao Jornal Económico, a 2 de fevereiro a lista contava com mais de 39 mil contribuintes, mais do dobro face aos valores registados em maio de 2022. A maioria dos devedores (47%) são particulares.

No total, estes contribuintes devem ao Fisco mais de 5 mil milhões de euros, o equivalente a 2,4% do PIB, acrescenta o semanário.



