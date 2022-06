Mais 1.410 novos devedores e 74 milhões de euros em dívida na lista negra da Segurança Social

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de devedores da lista negra da Segurança Social subiu 1.410 entre janeiro e maio deste ano, o equivalente a 74 milhões de euros em dívidas, avança na sua edição desta sexta-feira, 3 de junho, o

Lista tem um total de 35 mil contribuintes.



Dos novos devedores, a esmagadora maioria são empresas:

1.111. Os restantes 299 são pessoas singulares, segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) ao semanário. Estas empresas devem 68 milhões à Segurança Social enquanto as pessoas singulares devem 5,42 milhõees.

Contam-se, assim, no total, 34.816 contribuintes devedores à Segurança Social, dos quais 22.776 são empresas e 12.040 são pessoas singulares.

A maioria das empresas tem dívidas entre os 10 mil e os 50 mil euros e há 52 empresas com dívidas entre um milhão e cinco milhões de euros.



Por sua vez, a maioria de particulares deve entre 7.500 e 25.000 euros, num total de 10.955 contribuintes.