Macron diz que guerra vai durar e França terá de prescindir de gás russo

O Presidente francês alertou esta quinta-feira que a guerra na Ucrânia vai durar e que os franceses terão de preparar-se para prescindir do gás russo, durante uma entrevista às televisões francesas, por ocasião do feriado nacional."Todos nós devemos preparar-nos para que a guerra dure. O verão e o início do outono serão, sem dúvida, muito difíceis", declarou Emmanuel Macron às televisões francesas, após assistir ao tradicional desfile militar de 14 de Julho nos Campos Elísios.Enquanto a guerra na Ucrânia pesar sobre o crescimento e fomentar o aumento dos preços da energia e dos alimentos, os franceses devem "preparar-se para prescindir do gás russo", alertou Macron, anunciando que o Estado francês iria elaborar um "plano de sobriedade" para o setor da energia.Devido à guerra na Ucrânia, mas também à inflação, o Presidente Emmanuel Macron anunciou na noite de quarta-feira uma nova lei de programação militar (LPM) 2024-2030 para "ajustar os meios às ameaças", já que a França entrou, segundo o chefe de Estado francês, numa "economia de guerra".Na manhã desta quinta-feira, o Presidente francês compareceu ao desfile militar de 14 de julho sob um sol forte, marcado pelo retorno da guerra à Europa.No total, cerca de 6.300 pessoas desfilaram este ano, incluindo cerca de 5.000 a pé, diante de uma multidão que estava distribuída ao longo de todo o desfile. Para o desfile foram mobilizados 64 aviões, um drone, 25 helicópteros, 200 cavalos e 181 veículos motorizados.Aberto pela Patrouille de France [esquadrão de demonstração e acrobacia aérea da Força Aérea Francesa] e a sua famosa fita azul-branca-vermelha, o desfile terminou com uma música composta para a ocasião, intitulada "France", interpretada por Candice Parise.