Madeira impedida de exportar atum por falta de equipamento de verificação de peso

A Madeira está impedida de exportar atum rabilho por via área porque a máquina de 'Raios X' do terminal de carga do aeroporto não tem capacidade para verificar produtos com peso superior a 200 quilos, indicou hoje o Governo Regional."O nosso objetivo é colocar fora da região produtos de excelente qualidade que não estão a ser devidamente aproveitados. Falo do caso particular do atum rabilho", refere o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, em comunicado, alertando para a dificuldade em escoar a espécie devido ao seu peso.O atum rabilho capturado nos mares da Madeira ultrapassa "largamente" os 200 quilos, mas o seu peso é um obstáculo à exportação, já que a máquina de 'Raios X' do terminal de carga do Aeroporto Internacional da Madeira só consegue verificar produtos com o peso máximo de 200 quilos.De acordo com o comunicado, o assunto foi abordado hoje numa reunião entre o secretário regional e o diretor do aeroporto, Roberto Santa Clara, e foi também focado, no início da semana, num encontro entre o governante e o presidente do consórcio Madeira Air, que opera o avião cargueiro, António Beirão."Da parte aérea o transporte existe, há capacidade, não há nenhum problema", refere Teófilo Cunha, sublinhando que o atum rabilho precisa de um "transporte rápido" para chegar ao exterior, sendo que o seu preço no mercado regional ronda os 10 euros por quilo, ao passo que no mercado internacional atinge os 100 euros por quilo.O governante diz que os problemas encontrados no decurso das reuniões de trabalho com o responsável da Madeira Air e o diretor do Aeroporto da Madeira "são para resolver"."As soluções apontadas, para já, passam por ser o próprio Governo Regional a criar uma entidade com o selo de "expedidor certificado", ou esse papel ser assumido por um privado ou, por fim, a aquisição de uma nova máquina de verificação, com capacidade suficiente para ajudar à exportação dos produtos regionais e ao crescimento das empresas", indica.