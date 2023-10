Mais de 150 portugueses e luso-israelitas chegam a Lisboa

Leia Também Israel: Governo português contra suspensão do apoio da UE aos palestinianos

O avião que transportou 152 portugueses e luso-israelitas do Chipre para Lisboa, fugidos ao conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas, aterrou na manhã desta quarta-feira no aeroporto de Figo Maduro.O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que se encontrava no local a recebê-los, disse aos jornalistas que, além dos 152 portugueses e luso-israelitas a bordo, chegaram ainda 14 cidadãos de outras nacionalidades como espanhóis (nove), irlandeses, búlgaros e lituanos, entre outros.João Gomes Cravinho indicou ainda que está prevista a chegada na quinta-feira de um C-130 com mais quatro pessoas.Estes quatro completam a totalidade dos cidadãos de nacionalidade portuguesa que manifestaram a vontade de regressar para Portugal.O grupo islâmico palestiniano Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".Durante a incursão em território israelita, o Hamas fez mais de uma centena de reféns, civis e militares, que levou para a Faixa de Gaza.A resposta militar de Israel, que declarou guerra ao Hamas após o ataque, causou a morte de mais de 900 pessoas em Gaza, de acordo com os balanços mais recentes.Do lado israelita, uma alta patente militar avançou que o número de mortos ultrapassou os mil.