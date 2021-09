Mais de metade dos 16 mil milhões do PRR já foram contratualizados

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já estão atribuídas. O balanço feito esta quinta-feira pela estrutura de missão "Recuperar Portugal" indica que foram já contratualizados 9.032 milhões de euros do total de 16.644 milhões de euros que serão distribuídos ao abrigo do PRR.





Segundo a estrutura de missão responsável pela gestão do PRR, foram assinados contratos no valor de 6.398 milhões de euros relativos ao pilar "resiliência", o que significa que 58% dos milhões enviados por Bruxelas para este objetivo já foram contratualizados. Aliás, este é o pilar com melhor execução de fundos entre os três existentes.





Leia Também Um terço dos 16 mil milhões do PRR já estão contratualizados 41%, que corresponde a 1.071 milhões de euros executados.

Até ao momento, já foram assinados 54 contratos, no valor de 9.032 milhões de euros, e há outros 26 contratos em curso. Ao todo, foram contabilizadas 24.829 candidaturas de famílias ao PRR e 35 de instituições de ensino superior. Há ainda 169.341 mil de euros "comprometidos", o que corresponde a 1% das verbas do PRR.

No que toca aos pagamentos, apenas 0,03% do PRR (5,1 milhões de euros) já foi pago.

Mais de metade das verbasNa dimensão "transição climática", também já foram executadas mais de metade das verbas atribuídas (51%), com a assinatura de contratos no valor total de 1.563 milhões de euros. Já a "transição digital" conta com uma taxa de execução de