Um terço dos 16 mil milhões do PRR já estão contratualizados

egundo o balanço feito esta quinta-feira pela estrutura de missão "Recuperar Portugal", 5.526 milhões de euros já contratualizados de um total de 16.644 milhões de euros que serão distribuídos ao abrigo do PRR.Os dados da estrutura de missão "Recuperar Portugal" mostram que o pilar resiliência do PRR conta com uma taxa de execução de 41% (o que corresponde a 4.589 milhões de euros), enquanto a transição digital tem já 26% das verbas executadas (632 milhões de euros). Já a transição climática é o pilar que está mais atrasado, com uma taxa de execução de 10% (305 milhões de euros).

O primeiro-ministro, em conferência de imprensa nos Açores, destacou a meta alcançada. "Superámos já os cinco mil milhões de euros de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência contratados, seja com beneficiários finais, seja com beneficiários intermédios, como é o caso da Região Autónoma dos Açores", referiu.Com assinatura do contrato e financiamento previsto no PRR para os Açores, o primeiro-ministro diz que ficam contratualizados mais de cinco mil milhões de verbas do programa de fundos europeus destinado a responder à pandemia, o que considerou ser um "bom sinal" da "mobilização coletiva para a execução deste plano fundamental para todo o país".