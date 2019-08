Os cinco municípios que perderam mais eleitores são, por esta ordem, Penamacor, Sernancelhe, Tabuaço, Penedono e Mortágua, com quebras que oscilam entre 17% e 13% em cinco anos. São todos do interior e quatro, em cinco, ficam situados no distrito de Viseu.





Os cinco municípios que mais população ganharam são Lousã, Mafra, Alcochete, Albufeira e Trofa, com aumentos entre 11% e 6%. Com exceção do primeiro, ficam todos no litoral.O Negócios desenhou um mapa que ilustra bem esta tendência. Os dados dizem respeito ao número de eleitores, que é um indicador aproximado da evolução demográfica, e cuja informação é atualizada cada vez que uma pessoa renova o cartão do cidadão, o que permite ter uma base de dado relativamente atualizada.Estes dados têm ainda a vantagem de ter informação sobre a evolução da população das freguesias , que não é incluída neste mapa por razões de complexidade técnica.No mapa, o leitor pode encontrar também outro indicador relativo à população residente. É estimado pelo INE, com base nos resultados dos Censos de 2011, que são atualizados através da incorporações de outras variáveis demográficas importantes.