Mapa: As freguesias de Lisboa mais pressionadas pelo alojamento local

A corrida ao alojamento local antes da entrada em vigor da nova lei teve consequências pesadas no centro de Lisboa. Quando o limite de 25% foi aplicado, já o peso do alojamento local ia muito além disso.

A Câmara Municipal de Lisboa proibiu a abertura de novos alojamentos locais em várias zonas de Lisboa, definindo que os arrendamentos de curta duração a turistas não podem ocupar mais de 25% das casas, limiar a partir do qual o executivo camarário entende "começar já a causar perturbação". Acontece que, quando esse limite produziu efeitos, a 9 de Novembro, já a realidade tinha ido muito além.Segundo contas do Negócios, feitas a partir de dados oficiais, 41% das casas do coração histórico de Lisboa (freguesia de Santa Maria Maior) já estão destinadas a turistas. Esta percentagem resulta do cruzamento entre o número de casas destinadas ao arrendamento de curta duração, registadas oficialmente, com o universo de casas apuradas pelo INE nos Censos de 2011 (e que não deverá ter sofrido grandes alterações). É um cálculo aproximado, que pode pecar por defeito por não incluir os alojamentos ilegais e por excesso por incluir casas que deixaram entretanto de estar destinadas a turistas.Os 41% registados no final de Novembro comparam com os 34% apurados pelo Negócios em Agosto (idêntico aos dados avançados num estudo da câmara) e 15% apurados há dois anos num estudo encomendado pela Associação de Hotelaria de Portugal.

Por cada quilómetro quadrado da freguesia de Santa Maria Maior – Alfama, Castelo e Mouraria –, há quase 3.000 alojamentos locais com capacidade para albergar mais de 15 mil turistas, segundo os registos oficiais. Nos períodos em que estes alojamentos estão cheios, tipicamente no Verão, por cada 100 residentes há 184 a 197 turistas a pernoitar nestes bairros. Há poucos meses, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, dizia ao Negócios que estima que "passem pela freguesia 250 mil pessoas".