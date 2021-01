Marcelo admite que o Governo possa "agravar estado de emergência"

Leia Também Governo pondera tomar já medidas mais duras para travar a covid-19

Leia Também Parlamento aprova novo regime excecional e direita critica estado do Governo

Durante um debate enquanto candidato presidencial, na SIC, questionado sobre o recurso continuado ao estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que Portugal atingiu hoje um número máximo de casos diários, de 10.027, e disse que há que "esperar pelo número" desta quinta-feira, dia em que há reunião do Conselho de Ministros."Naturalmente que amanhã [quinta-feira] o Governo irá ponderar se é de manter a ideia originária de ser um estado de emergência intercalar ou se é preciso agravar o estado de emergência. Vamos ver. A ideia era esperar pelo dia 15", acrescentou.O Presidente da República nada mais adiantou sobre o que poderá vir a ser decidido pelo Governo, mas rejeitou a ideia de que haja uma "banalização" do recurso ao quadro legal do estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias.Hoje, após ter ouvido o Governo e obtido autorização da Assembleia da República, o chefe de Estado decretou a renovação do estado de emergência por mais oito dias, até 15 de janeiro.O chefe de Estado justificou esta renovação por apenas oito dias referindo que "escassos são ainda os dados que possam ser relacionados com o período decorrido entre 23 e 27 de dezembro, ou seja, o período de alívio de medidas pelo Natal, bem como do período seguinte, de Ano Novo, embora os números mais recentes sejam muito preocupantes, demonstrando a imperiosidade das medidas de emergência"."Só no dia 12 serão ouvidos os especialistas acerca dessa matéria e projeções da sua evolução imediata", assinalou.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os números de novos casos de infeção e de mortes de doentes com covid-19 nos últimos dias impõem "uma cuidadosa contenção, ou seja, permanência por uma semana do regime em vigor, até que, entre o dia 12 e o dia 13, se possa decidir acerca de eventual nova renovação, sua duração e conteúdo".