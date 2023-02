Marcelo alerta para falta de coesão nacional

O Presidente da República atribuiu este domingo, em Coimbra, a Ordem do Mérito Empresarial na Classe Mérito Agrícola à Confederação Nacional da Agricultura (CNA), numa cerimónia em que alertou para a falta de coesão no país.Marcelo Rebelo de Sousa, que encerrou a sessão de comemoração dos 45 anos da CNA, na Escola Superior Agrária de Coimbra, justificou a entrega da distinção como agradecimento pelo trabalho que a CNA "tem feito pela agricultura portuguesa".O Chefe de Estado lamentou que o país seja "pouco coeso, com grandes desigualdades pessoais e entre setores de atividades e territorial, com áreas mais ricas do que outras dentro do continente, que nos períodos de crise se acentuaram".