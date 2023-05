Marcelo: "É uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço"

ao Parlamento esclarecer as contradições da história que envolve agressões, um roubo e pedidos de demissão. A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ouviu ontem o ex-adjunto Frederico Pinheiro

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou esta quinta-feira a mensagem de que o poder implica responsabilidade e afirmou que "é uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço".O Presidente da República falava no Palácio de Belém, em Lisboa, num discurso em que fez comparações entre o desporto, a economia e a política, durante uma receção à seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas campeã europeia e mundial."É uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço, que se pode ter poder sem ter responsabilidade, isso não existe. Também no vosso caso é assim. Sabem que o vosso preço, a vossa responsabilidade é o que se deixam de fazer, não fazem da mesma maneira para poderem chegar onde chegaram", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.A ideia de que o poder implica responsabilidade foi central no discurso que o Presidente da República fez em 4 de maio, manifestando a sua oposição à manutenção de João Galamba como ministro das Infraestruturas.Esta quinta-feira, Galamba vaiPerante os atletas e dirigentes da seleção de andebol em cadeira de rodas Federação Portuguesa de Andebol, o Presidente da República considerou que "o mais difícil é formar-se equipa, é criar-se espírito de corpo, é atuar como equipa" e falou dos "altos e baixos" que há, tanto no desporto como na economia e na política, em que "os ciclos não são iguais"."Isso passa-se em tudo no país. Na economia, temos números ótimos em termos de certas matérias fundamentais para a vida dos portugueses, e depois temos problemas que não são tão ótimos no dia-a-dia dos portugueses, porque as coisas não são simultâneas", disse, retomando uma análise que tem feito nos últimos dias sobre a situação económica nacional.O Presidente da República acrescentou que "é preciso que um ciclo suba para que o outro suba, e, às vezes, quando o outro está a subir, começa o primeiro a descer". "Os números bons, grandes, subiram, chegam às pessoas, durante um tempo estão com as pessoas, coincidem os ciclos. Depois, de repente, as pessoas ainda estão a sentir um ciclo positivo, no entanto qualquer coisa lá fora ou cá dentro faz com que o ciclo geral não seja tão bom", exemplificou.Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que quem está no desporto, assim como na economia, na política e na sociedade em geral, está constantemente sujeito a comparações e confrontos com outros, com jogos a eliminar, de "mata-mata", vitórias e derrotas."No desporto as comparações são diárias. Se quiserem, no desporto há eleições, não direi todos os dias ou todas as semanas, mas com uma periodicidade superior às eleições políticas, e portanto todos os jogos são mata-mata, quase todos, mesmo os que não eram, passam a ser - na expressão do Scolari - mata-mata. Ganham é uma coisa, perdem é outra coisa. Acumula vitórias é uma coisa, falta uma deixa de ser isso", disse.