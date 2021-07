Marcelo com Lula, Temer, FHC e Bolsonaro em visita de quatro dias ao Brasil

Leia Também Banco de investimentos da CPLP pode ter "virtualidades", diz Marcelo

Leia Também Brasileira Tupy compra fábrica de metal em Aveiro

Leia Também EDP patrocina restauro do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo

O Presidente português inicia hoje uma visita de quatro dias ao Brasil, com encontros previstos com os antigos presidentes Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, e com o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro.A viagem de Marcelo Rebelo de Sousa vai dividir-se entre São Paulo, onde chega hoje e no sábado participa na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, e onde tem previstos os encontros com os antigos chefes de Estado brasileiros, e a capital, Brasília, onde será recebido pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.Hoje a agenda do Presidente português é preenchida exclusivamente por um encontro restrito com o antigo Presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva, na residência do Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo.Sábado é o dia mais intenso da viagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que estará acompanhado do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.Além de participar na cerimónia de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, reconstruído com a ajuda de Portugal após o incêndio de dezembro de 2015, o chefe de Estado tem uma série de encontros.O Presidente começa o dia com um pequeno-almoço de trabalho com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o antigo Presidente da República do Brasil Michel Temer, e almoça a convite do Governador de São Paulo, João Dória, com a presença do Presidente de Cabo Verde, assim como de representantes das empresas patrocinadores da recuperação do Museu, no Palácio dos Bandeirantes.Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com representantes da comunidade portuguesa, na Casa de Portugal de São Paulo, e depois participa na cerimónia de assinatura do acordo de participação de Portugal como país convidado na Bienal do Livro de São Paulo.O dia termina com um jantar oferecido pelo chefe de Estado português no Grémio Português de São Paulo no qual participa o antigo Presidente da República do Brasil Fernando Henrique Cardoso.No domingo, já em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa visita a exposição "Oréades", na Chancelaria da Embaixada de Portugal, e, finalmente, na segunda-feira tem um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro.Esta será a quinta deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República ao Brasil, onde esteve logo no seu primeiro ano de mandato, 2016, para a abertura dos Jogos Olímpicos.O chefe de Estado já foi recebido uma vez por Jair Bolsonaro em Brasília, em janeiro de 2018, logo no dia seguinte à sua posse como Presidente da República Federativa do Brasil, na qual Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente.