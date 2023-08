Marcelo preocupado com nova subida de juros pelo BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se esta quinta-feira preocupado com um eventual novo aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), devido à inflação “ainda relativamente alta” na União Europeia





Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, à margem da Festa do Livro, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os dados da inflação, começando por dizer que “há sinais internacionais que já começam a ser um bocadinho preocupantes”, nomeadamente a inflação “ainda relativamente alta”.





Marcelo apontou que a média europeia está nos 5,5%, valor superior ao de Portugal de 3,7%, realçando que, comparativamente, o país está numa “situação muito melhor do que a média europeia”. “Nalguns países europeus, a inflação ainda está relativamente alta, muito melhor do que esteve, mas alta. A média europeia está nos 5,5%, que é acima dos 3,7% [registados agora em Portugal]. Comparativamente, a nossa situação é melhor do que a média europeia”, frisou.





Uma análise que o levou para a discussão que será feita em Frankfurt sobre os juros. Mas, “isto significa que se a Europa está assim, e que se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e que todos tememos? É que o BCE [Banco Central Europeu] possa ter a pressão para novo aumento de juros, e nós esperávamos uma folga agora em setembro”, afirmou.





“Vamos ver que números saem até à altura da reunião, mas isso não é uma boa notícia” para os mais de um milhão de portugueses que têm contratos com a banca e veem os juros a subir “mês após mês”, referiu. O chefe de Estado prefere assim aguardar por outros números que poderão ser divulgados até 14 de setembro, data em que o conselho de governadores do BCE se volta a reunir.





Quanto à discussão em torno da corrida às presidenciais e do seu sucessor, Marcelo Rebelo de Sousa evitou fazer grandes comentários. “Nem o Presidente Eanes, nem o Presidente Soares, nem o Presidente Sampaio, nem o Presidente Cavaco tomaram posição sobre essas matérias. E bem. É uma boa linha que eu vou seguir”.